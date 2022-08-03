Масштабная авария из 7 автомобилей в Киеве - видео

Скользкая дорога и задний привод ни к чему хорошему не приводят.

В условиях сильного дождя или снегопада, количество аварий на улицах столицы неизменно растет. Это связано с тем, что некоторые водители слабо понимают особенности управления автомобилем в условиях дождя и продолжают ездить с превышением скорости и совершать опасные маневры.

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Отдельной проблемой во время "скользкой" погоды являются автомобили с задним приводом, которые и так склонны к заносам. Так, комбинация мокрой дороги и заднего привода привела к масштабной ДТП на улице Академика Заболотного в Киеве. Тут на мокрой дороге столкнулись 7 автомобилей.

Кто именно виноват в ДТП не сообщается, а во всех подробностях инцидента разбирается полиция, но по предварительной информации, вероятным виновником аварии может быть водитель автомобиля Jaguar.

Напомним, что вчера мы рассказывали о масштабном ДТП на Дружбе Народов в Киеве, где один из водителей вылетел с дороги.