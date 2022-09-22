Неудачный левый поворот закончился серьезным лобовым ДТП - видео

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет.

Невнимательность водителей и незнание некоторых ПДД может привести к очень серьезным последствиям на дороге. Это в очередной раз доказали водители двух немецких авто, которые не поделили дорогу в Киеве на пересечении улиц Антоновича и Загородная. Несмотря на то, что видео аварии в сети не опубликовали, восстановить картину ДТП достаточно не сложно, ведь подобные инциденты случаются на этом перекрестке достаточно часто.

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Так, судя по расположению авто на дороге, Volkswagen хотел повернуть налево не пропустив при этом Audi, которая ехала прямо, по встречке. Вероятнее всего, оба авто ехали на приличной скорости и просто не успели остановиться понимая неизбежность столкновения. После удара оба автомобиля откатились немного назад.

По предварительной информации никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции, которые изучали все обстоятельства происшествия. Водителей попросили быть особенно аккуратными учитывая, что на улицах уже осень и дорога практически постоянно влажная.

Напомним, что завершение маневра под Киевом закончилось серьезной аварией для водителя Volkswagen.