Нарушение ПДД привело к находке автомобиля в розыске

Необычная история приключилась с одним из экипажей полиции в Киеве.

Эта история началась с того, что полиция остановила автомобиль, который двигался с нарушением ПДД по улице Федора Ернста. Догнав нарушительницу, экипаж полиции остановил автомобиль. Во время общения с 38-летней водителем этого авто, вскрылось очень много интересных подробностей.

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Так, оказалось, что у женщины за рулем не было вообще каких-либо документов, в том числе и документов на автомобиль. После проверки, оказалось, что на машине находится номерной знак, который принадлежит другому автомобилю. После проверки VIN номера история получила еще один неожиданный поворот.

Оказалось, что этот автомобиль находится в розыске в Днепровском районе Киева. Водитель автомобиля получила постановление по ч. 2 ст. 126 за управление автомобилем без документов, а также на место была вызвана следственно оперативная группа, для выяснения всех подробностей инцидента.

Напомним, что буквально на днях на житомирской трассе произошло смертельное ДТП, в котором отбойник проткнул автомобиль.