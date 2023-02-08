Под Киевом пьяный водитель без документов попал в аварию - подробности

В результате инцидента на водителя выписали три протокола.

Глядя на некоторые истории и поведение некоторых водителей на дороге, складывается впечатление, что у людей напрочь отсутствует хоть какое-то элементарное чувство ответственности. Так, то и дело на украинских дорогах обнаруживают пьяных водителей, которые садятся за руль без прав. В дополнение ко всем, часть этих нарушителей еще и попадает в аварии и ДТП.

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Так, патрульные в Борисполе на днях получили вызов о ДТП на улице Старокняжицкой в районе 10 часов вечера. Приехав на место инцидента патрульные обнаружили водителя автомобиля ВАЗ, который не справился с управлением и въехал в железный забор. При общении с виновником аварии, патрульным показалось, что водитель находится в состоянии опьянения.

После проведения проверки на состояние алкогольного опьянения, в крови водителя обнаружили 1.38 промилле алкоголя, что в 7 раз превышает допустимую норму. Проверка документов показала, что права имеют признаки подделки. Проверка по базе показала, что с такой серией и номером в базе ни одного удостоверения водителя не зарегистрировано.

Итого на нарушителя составили сразу три протокола:

по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП);

по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление ТС в состоянии опьянения);

по ч. 2 ст. 126 КУоАП (Отсутствие документ).

Напомним, что на днях в Киеве произошел еще один инцидент, когда водитель под наркотой решил покататься на авто без лобового стекла.