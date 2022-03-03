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Какие навигаторы нужно срочно удалить со своего телефона - список
Телефон может стать как "помощником", так и "предателем" в условиях военного положения.
Ряд приложений на телефоне, которые отвечают за навигацию, имеют российские корни. Учитывая данный факт, эти навигаторы в смартфоне могут быть использованы правительством РФ, чтобы следить за перемещением мирного населения и украинской армии.
Более того, данные о геолокации, которые используют эти приложения, могут использоваться для наведения военной техники на важные инфраструктурные объекты в Украине, где есть большое скопление людей, передает Авто 24.
Эксперты по безопасности рекомендуют удалить и ни в коем случае не использовать следующие приложения:
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- Яndex карты и навигатор (находится под контролем силовиков РФ)
- 2GIS (разработан компанией связанной со Сбербанком и используется в его сервисах)
- MAPS.ME (сервис принадлежит холдингу Mail.ru)
- Navitel (является собственностью российского "Центра навигационных технологий").
В то же время необходимость навигации по украинским дорогам остается, поэтому ниже приводит список навигаторов, которые можно использовать в военное время:
- Google Maps – собственность американского холдинга Alphabet.
- TomTom – компания из Нидерландов, которую хорошо знают в Европе.
- WAZE – Израильское приложение, которое сейчас принадлежит Google
- Apple карты – являются собственностью американской компании Apple.
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