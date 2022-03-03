Какие навигаторы нужно срочно удалить со своего телефона - список

Телефон может стать как "помощником", так и "предателем" в условиях военного положения.

В военное время, пользоваться некоторыми приложениями может быть опасно / depositphotos

Ряд приложений на телефоне, которые отвечают за навигацию, имеют российские корни. Учитывая данный факт, эти навигаторы в смартфоне могут быть использованы правительством РФ, чтобы следить за перемещением мирного населения и украинской армии.

Более того, данные о геолокации, которые используют эти приложения, могут использоваться для наведения военной техники на важные инфраструктурные объекты в Украине, где есть большое скопление людей, передает Авто 24.

Эксперты по безопасности рекомендуют удалить и ни в коем случае не использовать следующие приложения:

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Яndex карты и навигатор (находится под контролем силовиков РФ)

(находится под контролем силовиков РФ) 2GIS (разработан компанией связанной со Сбербанком и используется в его сервисах)

(разработан компанией связанной со Сбербанком и используется в его сервисах) MAPS.ME (сервис принадлежит холдингу Mail.ru)

(сервис принадлежит холдингу Mail.ru) Navitel (является собственностью российского "Центра навигационных технологий").

В то же время необходимость навигации по украинским дорогам остается, поэтому ниже приводит список навигаторов, которые можно использовать в военное время:

Google Maps – собственность американского холдинга Alphabet.

– собственность американского холдинга Alphabet. TomTom – компания из Нидерландов, которую хорошо знают в Европе.

– компания из Нидерландов, которую хорошо знают в Европе. WAZE – Израильское приложение, которое сейчас принадлежит Google

– Израильское приложение, которое сейчас принадлежит Google Apple карты – являются собственностью американской компании Apple.

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