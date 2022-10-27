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Что обязательно нужно знать перед прогревом двигателя - советы водителю

Споры вокруг необходимости прогрева двигателя ведутся уже не первое десятилетия, и ответ на этот вопрос далеко не так однозначен, как может показаться.
 |  Автор: Максим Назарук
Что обязательно нужно знать перед прогревом двигателя - советы водителю
Неправильный прогрев двигателя значительно сокращает срок службы авто / depositphotos

Раньше, когда существовали только карбюраторные машины, то ситуация была проще, ведь там ответ был однозначным — нужно. После появления первых инжекторов, за все внутреннее процессы в авто стала отвечать электроника, которая может подобрать подходящий режим работы и для холодного двигателя, сообщает Автоцентр.

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В то же время, вопрос прогрева двигателя в период холодов и морозов все еще актуален для большинства водителей. Окончательное решение прогревать двигатель или нет, каждый водитель будет принимать для себя сам, но чтобы это сделать стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  • Холодное масло является более густым и сложнее прокачивается насосом из-за чего двигатель на первые 30-60 секунд повышает обороты, чтобы сделать первоначальный прогрев. Как минимум в этот период времени на автомобиле нельзя никуда ехать.
  • Не на полную "мощность" работает и непрогретый катализатор, который является частью выхлопной системы и отвечает за выпуск отработанных газов. Таким образом, в выхлопе автомобиля растет количество вредных веществ.
  • При этом длительная работа на холостом ходу вредит свечам зажигания, которые заливает бензином. Впоследствии это приводит к более быстрому выходу системы зажигания из строя.
  • На холостых оборотах генератор дает недостаточный заряд из-за чего возрастает нагрузка на аккумулятор, 

В случае с инжекторными двигателями идеальным будет дождаться после запуска двигателя, когда стрелка тахометра упадет до холостых оборотов (меньше 1000 у большинства бензиновых авто) и первые несколько километров, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, нужно ехать не особо "раскручивая" двигатель (не подымать обороты больше 2-3 тысяч). 

Напомним, что недавно мы рассказывали об основных лайфхаках для авто, которые помогут продлить срок его службы.

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