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Полноприводный Range Rover не смог выехать на горку: курьезное видео
Похоже, что современные кроссоверы не годятся для покорения даже небольшого бездорожья. Так, при покупке "джипообразного" автомобиля сегодня, дилеры требуют немалую доплату за полный привод у автомобиля.
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История, которая на днях приключилась с автомобилем Range Rover Sport показывает, что далеко не любой полный привод эффективен на бездорожье. Так, полноприводный автомобиль на зимней резине и в хорошем техническом состоянии попросту не смог выехать на горку, присыпанную снегом.
Подробностей о том, где произошел подобный инцидент практически нет. В видео, которое было опубликовано на канале YOUCAR сказано только то, что автомобиль "обут" в зимнюю резину Michelin Alpin. В заголовке автор видео задается риторическим вопросом вопросом: "Ошибка водителя?"
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Если разбирать данный инцидент, то возможно, что тут нет ни вины авто, не вины водителя, так как если склон полностью покрыт льдом, а сверху исключительно снежная каша, то на эту гору не заберется ни один внедорожник без специальных устройств. Поэтому однозначно винить водителя или машину, в том, что вершина склона так и не была достигнута, не стоит.
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