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Старый Range Rover принцессы Дианы продали за 130 тысяч долларов

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Пробег авто составляет около 100 тысяч километров.
Старый Range Rover принцессы Дианы продали за 130 тысяч долларов
© silverstoneauctions.com
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Старый Range Rover принцессы Дианы продали за 130 тысяч долларов
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В Великобритании с аукциона продали старый Range Rover 1975 года. За внедорожник развернулась настоящая борьба и цена Рейндж Ровер достигла 101 250 фунтов ($133 тыс около 3,5 миллионов гривен).

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Высокая стоимость авто объясняется тем, что он был построен специально для британской королевской семьи. Он был доставлен в гараж Винздорского дворца и им активно пользовались, герцог Эдинбургский Филипп (супруг Елизаветы II), а также принц Чарльз и принцесса Диана.

Рейндж Ровер оснащен 3,5-литровым V8 мощностью 130 л. с. и механической КПП. Оснащение включает  отделку салона дорогой кожей, магнитолу и кондиционер, а еще по спецзаказу поставили сдвижную крышу.

Ранее сообщалось о том, как дешево и законно купить иномарку.

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Теги: Range Rover, аукцион, королевская семья, британия
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Источник: topgir.com.ua, zr.ru

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