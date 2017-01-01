Старый Range Rover принцессы Дианы продали за 130 тысяч долларов

Пробег авто составляет около 100 тысяч километров.

В Великобритании с аукциона продали старый Range Rover 1975 года. За внедорожник развернулась настоящая борьба и цена Рейндж Ровер достигла 101 250 фунтов ($133 тыс около 3,5 миллионов гривен).

Читай также: Кабриолет Черчилля выставят на аукцион

Высокая стоимость авто объясняется тем, что он был построен специально для британской королевской семьи. Он был доставлен в гараж Винздорского дворца и им активно пользовались, герцог Эдинбургский Филипп (супруг Елизаветы II), а также принц Чарльз и принцесса Диана.

Рейндж Ровер оснащен 3,5-литровым V8 мощностью 130 л. с. и механической КПП. Оснащение включает отделку салона дорогой кожей, магнитолу и кондиционер, а еще по спецзаказу поставили сдвижную крышу.

Ранее сообщалось о том, как дешево и законно купить иномарку.