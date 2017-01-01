Редчаший суперкар Lamborghini пустят с молотка

Цена роскошного авто неизвестна. Новая машина такого типа стоила 1,75 млн евро.

Редкий суперкар Lamborghini Centenario LP770-4 будет продан на торгах аукционного дома Mecum. Всего выпущено 20 таких авто, стоимость лота неизвестна.

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Lamborghini Centenario LP770-4 был разработан в честь 100-летия со дня рождения Ферруччо Ламборгини. Суперкар впервые представили общественности в марте 2016 года.

Авто оснащено 6,5-литровым двигателем V12 с отдачей 770 лошадиных сил. До “сотни“ суперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 350 км.

Ранее сообщалось о том, что бульдозер на Филиппинах уничтожил 68 элитных авто на сумму около 6 миллионов долларов.