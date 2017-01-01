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Редчаший суперкар Lamborghini пустят с молотка

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Цена роскошного авто неизвестна. Новая машина такого типа стоила 1,75 млн евро.
Кузовные панели авто выполнены из карбонового монокока
Кузовные панели авто выполнены из карбонового монокока
Mecum

Редкий суперкар Lamborghini Centenario LP770-4 будет продан на торгах аукционного дома Mecum. Всего выпущено 20 таких авто, стоимость лота неизвестна.

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Lamborghini Centenario LP770-4 был разработан в честь 100-летия со дня рождения Ферруччо Ламборгини. Суперкар впервые представили общественности в марте 2016 года.

Авто оснащено 6,5-литровым двигателем V12 с отдачей 770 лошадиных сил. До “сотни“ суперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 350 км.

Ранее сообщалось о том, что бульдозер на Филиппинах уничтожил 68 элитных авто на сумму около 6 миллионов долларов.

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Теги: Lamborghini Centenario LP770-4, Mecum, торги, аукцион
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Источник: auto.bigmir.net
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