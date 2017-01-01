ТОП-5 самых дешевых автомобилей с коробкой "автомат"

В мире автомобили с коробкой "автомат" завоевывают все большую аудиторию.

В мире автомобили с коробкой "автомат" завоевывают все большую аудиторию, постепенно вытесняя "механику". Список самых доступных для украинцев автомобилей с АКПП подготовила Auto.ria.

5. Renault Sandero

Renault Sandero wikipedia.org

Французский хэтч с турбодвигателем на 3 цилиндра на 0,9 литра, мощностью в 90 л.с. Привлекает экономным расходом топлива - в районе 5 литров на 100 км. Стоимость - 353 000 гривен.

4. Great Wall M4

Great Wall M4 wikipedia.org

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Ситикар из Китая один из самых дешевых кроссоверов на рынке новых авто с коробкой автомат. Стоимость - 345 000 гривен.

3. Citroen C1

Citroen C1 wikipedia.org

Миниатюрное авто, с приятным внешним видом и с не менее приятным расходом топлива - 3,8 на 100 км. Стоимость - 335 000 грн.

2. Ravon R4

Ravon R4 ravon.com.ua

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Не смотря на неказистый внешний вид, этот сравнительно недорогой автомобиль порадует внушительными размерами, вместительным багажником, АКПП на 6 ступеней и хорошая комплектация. Стоимость - 278 000 гривен.

1. Ravon R2

Ravon R2 ravon.com.ua

А в этом случае нет претензий и к дизайну (который, кстати, лицензионно повторяет внешний вид Chevrolet Spark). Автомат на 4 ступени, кондиционер, 4 подушки безопасности, несколько еще опций. И самое главное - стоимость в 209 000 гривен, самая дешевая в рейтинге.

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