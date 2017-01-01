ТОП-5 худших авто по версии американских экспертов
Опубликован свежий рейтинг надежности автомобилей Сonsumer Reports. Для проведения рейтинга традиционно проводится масштабный опрос водителей и экспертов с оценкой автомобилей по 17 параметрам.
1. Ram 3500
Читай также: ТОП-5 самых дешевых автомобилей с коробкой “автомат“
Самым ненадежным автомобилем 2018 года стал пикап Ram 3500. Проблемные места: рулевое управление, подвеска, топливная и выхлопная система, охлаждение двигателя.
2. Tesla Model X
Автомобиль Tesla назвали “скорее показушным, чем практичным“. Проблемы у авто с электроникой, кузовом. Также, несмотря на хорошую скорость и управляемость, авто шумное и не остаточно комфортное.
3. Cadillac ATS
Читай также: ТОП-10 авто, которые наиболее часто попадают в ДТП
У авто “тугое“ управление и проблемы с электроникой. В свою очередь, торможение оценили положительно, также из “плюсов“ - салон.
4. Honda Clarity
У авто проблемы с климат-контролем, топливной/ выхлопной системой и кузовом.
5. Chevrolet Traverse
Читай также: ТОП-5 авто по цене нового iPhone
Автомобиль тихий и хорошо управляемый, но проблемы с электроникой и трансмиссией омрачают впечатление.
Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих шин в мире.
Полная версия правил