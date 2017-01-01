ТОП-5 худших авто по версии американских экспертов

Для проведения рейтинга традиционно проводится масштабный опрос водителей с оценкой 17 параметров.

Опубликован свежий рейтинг надежности автомобилей Сonsumer Reports. Для проведения рейтинга традиционно проводится масштабный опрос водителей и экспертов с оценкой автомобилей по 17 параметрам.

1. Ram 3500

Ram 3500 consumerreports.org

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Самым ненадежным автомобилем 2018 года стал пикап Ram 3500. Проблемные места: рулевое управление, подвеска, топливная и выхлопная система, охлаждение двигателя.

2. Tesla Model X

Tesla Model X consumerreports.org

Автомобиль Tesla назвали “скорее показушным, чем практичным“. Проблемы у авто с электроникой, кузовом. Также, несмотря на хорошую скорость и управляемость, авто шумное и не остаточно комфортное.

3. Cadillac ATS

Cadillac ATS consumerreports.org

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У авто “тугое“ управление и проблемы с электроникой. В свою очередь, торможение оценили положительно, также из “плюсов“ - салон.

4. Honda Clarity

Honda Clarity consumerreports.org

У авто проблемы с климат-контролем, топливной/ выхлопной системой и кузовом.

5. Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse consumerreports.org

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Автомобиль тихий и хорошо управляемый, но проблемы с электроникой и трансмиссией омрачают впечатление.

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