У авто запас хода в 110-190 километров, максимальная скорость - 100 км в час.

За полвека до Tesla: В старом сарае нашли редчайший электрокар 60-х

За полвека до Tesla: В старом сарае нашли редчайший электрокар 60-х

В последнее время производство электрокаров набрало большие обороты - автомобили на электричестве намного выгоднее, да и окружающей среде вредят меньше.

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Но попытки сделать электрокары массовыми предпринимались намного раньше. Еще в 60-х компания Electric Fuel Propulsion Corporation создала довольно неплохую модель электроавтомобиля на базе седана Renault под названием Mars II.

У авто запас хода в 110-190 километров, максимальная скорость - 100 км в час. Время зарядки свинцово-кобальтовых батарей - 46 минут.

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Но популярным авто стать не смогло - всего выпустили до 100 экземпляров. Одно из таких авто 1969 года выпуска обнаружили недавно в своеобразной “капсуле времени“ - в одном из сараев в Швеции, где машина пробыла с 1975 года. Авто сохранилось идеально, но несмотря на это было продано на Ebay всего за 4850 долларов.

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