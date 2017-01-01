Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего

Комментариев: 0
Американский портал iSeeCars провел исследование, в рамках которого было проанализировано более 4,3 млн объявлений о продаже автомобилей.
ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего
© motor1.com
Фото 1/5
  • 2. Jeep Wrangler – 27,3%
  • 1. Jeep Wrangler Unlimited – 27,3%
  • 3. Toyota Tacoma – 29,5%
  • 4. Toyota Tundra – 37,1%
  • 5. Nissan Navara (Frontier) – 37,8%
ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего
2. Jeep Wrangler – 27,3%
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Американский портал iSeeCars провел исследование, в рамках которого было проанализировано более 4,3 млн объявлений о продаже автомобилей и составлен список автомобилей, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет.

ТОП-5 авто, которые меньше всего теряют в цене (% потерянной от цены суммы)

Читай также: ТОП-5 худших авто по версии американских экспертов

1. Jeep Wrangler Unlimited – 27,3%

2. Jeep Wrangler – 27,3%

3. Toyota Tacoma – 29,5%

4. Toyota Tundra – 37,1%

Читай также: ТОП-10 самых дешевых “евроблях“: Преимущества, недостатки, цены

5. Nissan Navara (Frontier) – 37,8%

Также стало известно, какие авто больше всего теряют в цене. Ими стали в основном премиальные авто и электрокары/ гибриды.

ТОП-5 авто, которые больше всего теряют в цене (% потерянной от цены суммы)

Читай также: ТОП-5 самых дорогих шин в мире

1. Nissan Leaf – 71,7%

2. Chevrolet Volt – 71,2%

3. BMW 7 Series – 71,1%

4. Mercedes-Benz S-Class – 69,9%

5. Ford Mondeo (Fusion) Hybrid – 69,4%

Ранее публиковался ТОП-5 самых дешевых автомобилей с коробкой “автомат“.

Поделись:
Теги: интересные авто, рейтинг авто, исследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь