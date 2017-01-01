Американский портал iSeeCars провел исследование, в рамках которого было проанализировано более 4,3 млн объявлений о продаже автомобилей.

ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего

ТОП-5 автомобилей, которые падают в цене меньше всего и больше всего

Американский портал iSeeCars провел исследование, в рамках которого было проанализировано более 4,3 млн объявлений о продаже автомобилей и составлен список автомобилей, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет.

ТОП-5 авто, которые меньше всего теряют в цене (% потерянной от цены суммы)

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1. Jeep Wrangler Unlimited – 27,3%

2. Jeep Wrangler – 27,3%

3. Toyota Tacoma – 29,5%

4. Toyota Tundra – 37,1%

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5. Nissan Navara (Frontier) – 37,8%

Также стало известно, какие авто больше всего теряют в цене. Ими стали в основном премиальные авто и электрокары/ гибриды.

ТОП-5 авто, которые больше всего теряют в цене (% потерянной от цены суммы)

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1. Nissan Leaf – 71,7%

2. Chevrolet Volt – 71,2%

3. BMW 7 Series – 71,1%

4. Mercedes-Benz S-Class – 69,9%

5. Ford Mondeo (Fusion) Hybrid – 69,4%

Ранее публиковался ТОП-5 самых дешевых автомобилей с коробкой “автомат“.