Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Старенькую маршрутку "Газель" переделали в очень нелепый пикап

Комментариев: 0
В Днепре засняли очень необычный тюнинг микроавтобуса "ГАЗ".
Маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап.
Маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап.
autotheme.info

В Днепре засняли очень необычный тюнинг микроавтобуса “ГАЗ“. Об этом сообщает Автотема.

Читай также: Немецкие мастера сделали из “Запорожца“ настоящий гоночный спорткар

Бывшую маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап. Внешний вид авто стал не очень презентабельным, что говорит о явно кустарном способе выполнения работ.

Видоизмененная “Газель“ стала выглядеть очень нелепо,  Но, возможно, что в своем новом воплощении она приносит намного большую пользу своему хозяину.

Самой известной маршрутной “Газелью“ стал ГАЗ-322132, который пассажиры помнят, как весьма неудобную.

Маршрутки на базе
Маршрутки на базе "Газелей" запомнились, как очень неудобные
autotheme.info

Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.

Поделись:
Теги: тюнинг, ГАЗ, Газель, пикап
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь