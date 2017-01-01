Старенькую маршрутку "Газель" переделали в очень нелепый пикап
В Днепре засняли очень необычный тюнинг микроавтобуса “ГАЗ“. Об этом сообщает Автотема.
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Бывшую маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап. Внешний вид авто стал не очень презентабельным, что говорит о явно кустарном способе выполнения работ.
Видоизмененная “Газель“ стала выглядеть очень нелепо, Но, возможно, что в своем новом воплощении она приносит намного большую пользу своему хозяину.
Самой известной маршрутной “Газелью“ стал ГАЗ-322132, который пассажиры помнят, как весьма неудобную.
Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.
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