Старенькую маршрутку "Газель" переделали в очень нелепый пикап

В Днепре засняли очень необычный тюнинг микроавтобуса "ГАЗ".

Маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап. autotheme.info

В Днепре засняли очень необычный тюнинг микроавтобуса “ГАЗ“. Об этом сообщает Автотема.

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Бывшую маршрутку переоборудовали в очень необычно выглядящий пикап. Внешний вид авто стал не очень презентабельным, что говорит о явно кустарном способе выполнения работ.

Видоизмененная “Газель“ стала выглядеть очень нелепо, Но, возможно, что в своем новом воплощении она приносит намного большую пользу своему хозяину.

Самой известной маршрутной “Газелью“ стал ГАЗ-322132, который пассажиры помнят, как весьма неудобную.

Маршрутки на базе "Газелей" запомнились, как очень неудобные autotheme.info

Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.

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