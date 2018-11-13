В Харькове патрульные украли автомобиль и шантажировали его хозяина
В Харькове полицейские конфисковали автомобиль, после чего требовали за него выкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
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Как стало известно, и.о. командира патрульной роты Иван Тарасов узнал, что у авто его соседа есть “близнец“ - идентичное авто с такими же номерными знаками, хозяин которого проживает в Киеве.
Тарасов вместе с несколькими коллегами решили шантажировать автомобилиста - в нарушение закона изъяли его авто и предложили “порешать“ ситуацию за 1 тысячу долларов.
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Владелец авто решил пойти на условия вымогателей, но назад свою машину он получил буквально в разобранном виде - было снято все, вплоть до сидений и фар. Ущерб был оценен в 400 тысяч гривен.
Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум полицейским, которых подозревают в совершении преступления. Третьего подозреваемого объявили в розыск - как стало известно, сейчас он скрывается на территории РФ.
Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.
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