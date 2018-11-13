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В Харькове патрульные украли автомобиль и шантажировали его хозяина

Комментариев: 2
Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум полицейским, которых подозревают в совершении преступления.
Назад мужчина получил свою машину буквально в разобранном виде
Назад мужчина получил свою машину буквально в разобранном виде
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В Харькове полицейские конфисковали автомобиль, после чего требовали за него выкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Как стало известно, и.о. командира патрульной роты Иван Тарасов узнал, что у авто его соседа есть “близнец“ - идентичное авто с такими же номерными знаками, хозяин которого проживает в Киеве.

Тарасов вместе с несколькими коллегами решили шантажировать автомобилиста - в нарушение закона изъяли его авто и предложили “порешать“ ситуацию за 1 тысячу долларов.

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Владелец авто решил пойти на условия вымогателей, но назад свою машину он получил буквально в разобранном виде - было снято все, вплоть до сидений и фар. Ущерб был оценен в 400 тысяч гривен.

Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум полицейским, которых подозревают в совершении преступления. Третьего подозреваемого объявили в розыск - как стало известно, сейчас он скрывается на территории РФ.

Ранее сообщалось, что раскрыта свежая схема “развода“ автомобилистов.

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Теги: полиция, развод, шантаж, вымогательство, кража авто
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Комментариев (2)
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Irena    13.11.2018, 14:57
Оценка:  0
Irena
Моя полиция меня бережет
Мистериокс    13.11.2018, 14:21
Оценка:  0
Мистериокс
В шоколадном мире подобное-обычное явление.
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