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Забавные концепты: Какими представляли автомобили будущего 60 лет назад

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Человечество всегда пыталось заглянуть вперед и узнать, как живется нашим потомкам через десятки и сотни лет.

Человечество всегда пыталось заглянуть вперед и узнать, как живется нашим потомкам через десятки и сотни лет. Как видели техническое развитие будущего наши жители 30-х 60-х годов, рассказал Mixsuff.

1. Супер-компактное городское авто

1. Супер-компактное городское авто
1. Супер-компактное городское авто
mixstuff.ru

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Это авто рассматривалось, как решения проблемы парковки в перегруженных городах будущего. Машину разработали французы в 1955 году, назвав ее - Reyonnah.

2. Автомобиль-НЛО

2. Автомобиль-НЛО
2. Автомобиль-НЛО
mixstuff.ru

Эту машину разработали тоже французы из фирмы Simca. Предполагалось, что автомобиль, который внешне напоминает летающую тарелку, будет летать. Дальше прототипа, правда, дело не пошло.

3. Гидровелосипед

3. Гидровелосипед
3. Гидровелосипед
mixstuff.ru

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Велосипед, оборудованный поплавками и готовый к преодолению водных препятствий построили в далеком 1932 году. Как показала история, на практическую ценность этого “байка“ никто не оценил.

4. Крутящийся автомобиль

4. Крутящийся автомобиль
4. Крутящийся автомобиль
mixstuff.ru

Еще одна попытка решить такую актуальную в наши дни проблему пробок и парковок. Автомобиль собрали в 1964 и не без основания назвали самым маленьким в мире. Части авто крутятся, поэтому сесть на авто (ровно, как и сойти) можно с любого бока.

5. Лунное такси

5. Лунное такси
5. Лунное такси
mixstuff.ru

Такая конструкция была собрана в США в 1960-х годах. Занимался проектом зам компании Bell Textron Aerosystems и проект был засекречен. По очень простой причине - создавалось летающее авто для освоения Луны.

Ранее сообщалось, что ТОП-6 вещей, которые должны быть в каждом авто.

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Теги: будущее, концепты, история, ТОП-5
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