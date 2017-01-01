Забавные концепты: Какими представляли автомобили будущего 60 лет назад
Человечество всегда пыталось заглянуть вперед и узнать, как живется нашим потомкам через десятки и сотни лет. Как видели техническое развитие будущего наши жители 30-х 60-х годов, рассказал Mixsuff.
1. Супер-компактное городское авто
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Это авто рассматривалось, как решения проблемы парковки в перегруженных городах будущего. Машину разработали французы в 1955 году, назвав ее - Reyonnah.
2. Автомобиль-НЛО
Эту машину разработали тоже французы из фирмы Simca. Предполагалось, что автомобиль, который внешне напоминает летающую тарелку, будет летать. Дальше прототипа, правда, дело не пошло.
3. Гидровелосипед
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Велосипед, оборудованный поплавками и готовый к преодолению водных препятствий построили в далеком 1932 году. Как показала история, на практическую ценность этого “байка“ никто не оценил.
4. Крутящийся автомобиль
Еще одна попытка решить такую актуальную в наши дни проблему пробок и парковок. Автомобиль собрали в 1964 и не без основания назвали самым маленьким в мире. Части авто крутятся, поэтому сесть на авто (ровно, как и сойти) можно с любого бока.
5. Лунное такси
Такая конструкция была собрана в США в 1960-х годах. Занимался проектом зам компании Bell Textron Aerosystems и проект был засекречен. По очень простой причине - создавалось летающее авто для освоения Луны.
Ранее сообщалось, что ТОП-6 вещей, которые должны быть в каждом авто.
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