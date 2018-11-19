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Завтра, 20 ноября, "евробляхеры" парализуют движение: Карта митингов

Комментариев: 1
В частности, активисты требуют отмены учета возраста авто в формуле расчета стоимости растаможки.
Митинги обозначают, как бессрочные
Митинги обозначают, как бессрочные
Скриншот видео

Владельцы “евроблях“ объявили о массовой акции протеста 20 ноября, которая затронет всю территорию Украины. Об этом сообщает ГО “АвтоЕвроСила“.

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Митинги обозначают, как бессрочные. Цель владельцев нерастоможенных автомобилей - добиться отмены недавно принятых законов №8487 и №8488, которые так и не сделали растаможку заграничных автомобилей доступной. В частности, активисты требуют отмены учета возраста авто в формуле расчета стоимости его растаможки.

Митинги обозначают, как бессрочные
Митинги обозначают, как бессрочные
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Ранее сообщалось, что уже ввезенные “евробляхи“ не накажут: как водители легко обойдут штрафы.

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Теги: митинги евробляхеров, протесты, пробки, евробляхи, карта пробок
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ваван  (аноним)  19.11.2018, 13:57
Оценка:  +1
ваван
нехай ЧЕШУТЬ НА РОБОТУ А НЕ НА МІТИНГ!!!
ЄВРО ІДІОТИ
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