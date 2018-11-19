Завтра, 20 ноября, "евробляхеры" парализуют движение: Карта митингов

В частности, активисты требуют отмены учета возраста авто в формуле расчета стоимости растаможки.

Владельцы “евроблях“ объявили о массовой акции протеста 20 ноября, которая затронет всю территорию Украины. Об этом сообщает ГО “АвтоЕвроСила“.

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Митинги обозначают, как бессрочные. Цель владельцев нерастоможенных автомобилей - добиться отмены недавно принятых законов №8487 и №8488, которые так и не сделали растаможку заграничных автомобилей доступной. В частности, активисты требуют отмены учета возраста авто в формуле расчета стоимости его растаможки.

Митинги обозначают, как бессрочные Facebook.com

Ранее сообщалось, что уже ввезенные “евробляхи“ не накажут: как водители легко обойдут штрафы.

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