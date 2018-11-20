Легально и дешево: Почему все больше украинцев покупают авто в Грузии

Если предложенный автомобиль устроит, можно прилично сэкономить, не нарушая украинские законы.

В Грузии предлагают купить совсем не старые иномарки по очень выгодным ценам Скриншот видео

В Украине постепенно набирает обороты новый тренд среди желающих купить недорогое авто за границей. На крупнейшем авторынке в Грузии предлагают купить совсем не старые иномарки по очень выгодным ценам. Об этом сообщает 2+2.

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Низкие цены продавцы объясняют просто - на рынке продаются аварийные автомобили из США, которые прошли ремонт. Тем не менее, при покупке можно ознакомиться с полной историей машины, узнать, какие у нее были повреждения, какой ремонт она прошла, обратиться за экспертизой в независимое СТО.

Если предложенный автомобиль устроит, можно прилично сэкономить, не нарушая украинские законы. К примеру, Volkswagen Jetta 2012 года вместе с растаможкой и оплатой других услуг обойдется в 10 000 долларов, что намного дешевле, чем покупка аналогичного авто на украинской регистрации в Киеве.

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Украинцы чаще всего покупают не старые автомобили (обычно немецкие, корейские, или американские), с двигателями объемом до 2,5 литра. Каждый месяц покупателями становятся около 1000 украинцев.

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