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Легально и дешево: Почему все больше украинцев покупают авто в Грузии

Комментариев: 4
Если предложенный автомобиль устроит, можно прилично сэкономить, не нарушая украинские законы.
В Грузии предлагают купить совсем не старые иномарки по очень выгодным ценам
В Грузии предлагают купить совсем не старые иномарки по очень выгодным ценам
Скриншот видео

В Украине постепенно набирает обороты новый тренд среди желающих купить недорогое авто за границей. На крупнейшем авторынке в Грузии предлагают купить совсем не старые иномарки по очень выгодным ценам. Об этом сообщает 2+2.

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Низкие цены продавцы объясняют просто - на рынке продаются аварийные автомобили из США, которые прошли ремонт. Тем не менее, при покупке можно ознакомиться с полной историей машины, узнать, какие у нее были повреждения, какой ремонт она прошла, обратиться за экспертизой в независимое СТО.

Если предложенный автомобиль устроит, можно прилично сэкономить, не нарушая украинские законы. К примеру, Volkswagen Jetta 2012 года вместе с растаможкой и оплатой других услуг обойдется в 10 000 долларов, что намного дешевле, чем покупка аналогичного авто на украинской регистрации в Киеве.

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Украинцы чаще всего покупают не старые автомобили (обычно немецкие, корейские, или американские), с двигателями объемом до 2,5 литра. Каждый месяц покупателями становятся около 1000 украинцев.

Ранее сообщалось, как повлияли протесты “евробляхеров“ на движение в Украине: Сравнение карт.

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Теги: евробляхи, купить авто дешево, авто из Грузии, авто из США
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Комментариев (4)
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direktor_b    20.11.2018, 16:28
Оценка:  +1
direktor_b
Вот я фигею,интересно сколько заплатили владельцы этого рынка за рекламу...
direktor_b    20.11.2018, 16:35
Оценка:  0
direktor_b
Можно ведь в Европпе купить,евро 5,и так же розтаможить,нет,давайте покупать через Грузию...
realпупик    20.11.2018, 16:13
Оценка:  0
realпупик
Volkswagen Jetta 2012 года вместе с растаможкой и оплатой других услуг обойдется в 10 000 долларов, что намного дешевле, чем покупка аналогичного авто на украинской регистрации в Киеве.-----------я понимаю если бы не было интернета,то еще какой то смысл сцать в уши был бы,а так ....
night1986    20.11.2018, 16:10
Оценка:  -1
night1986
Я сам себе пригонял за последний год 4 авто, если кому-то надо, обращайтесь. Помогу, расскажу, подскажу. Могу привезти под ключ.
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