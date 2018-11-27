Подруливают задние колеса: Крутой электрогрузовик Богдан показали в действии

В Сети появилось видео первого тест-драйва украинского электрогрузовика.

Интересно, что у авто поворачиваются не только передние колеса, но и задние Скриншот видео

Не так давно сообщалось о новой разработке Луцкого автомобильного завода. Полностью электрический грузовик компании “Богдан“, разработанный для датской компании Banke Electromotive ERCV27 представили на прошлой неделе, а теперь появилось видео его первого тест-драйва.

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Два грузовика ERCV27 уже собраны и ждут получение сертификатов соответствия, после чего будет выпущена первая партия в 10 экземпляров. Использоваться электрогрузовик будет для перевозки твердых отходов в странах ЕС.

Скорость машины может достигать 80 км в час, запас хода - 220 км. Интересно, что у авто поворачиваются не только передние колеса, но и задние, поэтому радиус разворота очень небольшой - 7,4 метра.

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