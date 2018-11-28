Ограждение полос для транспорта забором: Сработало ли нововведение

Кроме автомобилей, в некоторых участках дороги на полосе стоят еще и мусорные баки.

Не так давно в Киеве ограждать забором из специальных столбиков полосы общественного движения. Делать это планируют для борьбы с автомобилистами-любителями объезжать пробки по “автобусной“ полосе и в этой же полосе парковаться.

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В рамках эксперимента метровыми столбиками-делиниаторами оградили полосу общественного транспорта на улице Шота Руставелли. Но, как показала практика, эта интересная задумка пока не справляется с киевскими “героями парковки“.

Полоса уже почти полностью заблокирована припаркованными авто и автобусы вынуждены ехать по соседней полосе. Кроме этого, в некоторых участках дороги на полосе стоят мусорные баки.

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В своем комментарии Сегодня, в КГГА заявили, что знают о проблеме и сообщили, что на данный момент еще не выполнены все работы. В частности, не убрана с полосы транспорта “парковочная“ разметка, так как ее очень сложно снимать на морозе.

В будущем результаты эксперимента проанализируют и установят аналогичные конструкции и на других улицах. В частности - на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

В КГГА заявили, что на данный момент еще не выполнены все работы Bigmir.net

Ранее сообщалось, что на Борщаговке произошел масштабный провал асфальта.