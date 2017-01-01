Во Львове засветился крутой турбопикап Ford на номерах полиции

Не так давно во Львове засветился другой интересный экземпляр на синих номерах - Hummer H2.

Как автомобиль оказался на службе львовский правоохранителей - не сообщается topgir.com.ua

На улицах Львова засняли очередное интересное авто на синих номерах полиции. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: На службе у полиции Украины появился роскошный Hummer H2

Не так давно сообщалось о том, что во Львове засветился Hummer с номерами МВД. Сейчас же в объективы камер попал пикап Ford F-350 в камуфляжном окрасе.

Данная модель выпускалась в течении 8 лет с 1998 по 2006 год. Авто оборудовано трубо-дизельным двигателем V8 Powerstroke на 6,0 (325 л.с.), или 7,3 (275 л.с.) литра.

Как автомобиль оказался на службе львовский правоохранителей - не сообщается.

Ранее сообщалось, что на дорогах засветился удивительный лимузин Daewoo Matiz.