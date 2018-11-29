С какими темпами "евробляхеры" растамаживают свои авто - статистика

В целом бюджет Украины пополнился на 874 тысячи гривен.

14 автомобилей растаможили на Черновецкой области, 1 - в Ровенской. hsc.gov.ua

За 4 дня после принятия новых правил растаможки "евроблях" было растаможено всего 15 автомобилей. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Читай также: Растаможили первую "евробляху" по новым правилам: Во сколько обошлось авто

14 автомобилей растаможили на Черновецкой области, 1 - в Ровенской. В целом бюджет Украины пополнился на 874 тысячи гривен.

Учитывая, что эти автомобили были растаможены в первые 90 дней после принятия новых норм, акциз расчитывался со скидкой в 50%. Таким образом первые "евробляхеры" сэкономили около полумиллиона гривен в общей сумме.

Первые растаможенные "по новому" автомобили были выпущены с 2000 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил правила растаможки "евроблях": Новая пошаговая инструкция.