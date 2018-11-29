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С какими темпами "евробляхеры" растамаживают свои авто - статистика

Комментариев: 3
В целом бюджет Украины пополнился на 874 тысячи гривен.
14 автомобилей растаможили на Черновецкой области, 1 - в Ровенской.
14 автомобилей растаможили на Черновецкой области, 1 - в Ровенской.
hsc.gov.ua

За 4 дня после принятия новых правил растаможки "евроблях" было растаможено всего 15 автомобилей. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу ГФС. 

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14 автомобилей растаможили на Черновецкой области, 1 - в Ровенской. В целом бюджет Украины пополнился на 874 тысячи гривен. 

Учитывая, что эти автомобили были растаможены в первые 90 дней после принятия новых норм, акциз расчитывался со скидкой в 50%. Таким образом первые "евробляхеры" сэкономили около полумиллиона гривен в общей сумме.

Первые растаможенные "по новому" автомобили были выпущены с 2000 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил правила растаможки "евроблях": Новая пошаговая инструкция.

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Теги: евробляхи, растаможка, растаможка по новому
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Комментариев (3)
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NYKITA    29.11.2018, 13:40
Оценка:  0
NYKITA
Остальные пойдут в металлолом.
гость  (аноним)  29.11.2018, 13:13
Оценка:  +2
гость
БМ, а где у нас ЧерновЕцкая обл.?
alex-zol    29.11.2018, 13:04
Оценка:  +3
alex-zol
не густо))))))))))
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