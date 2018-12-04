Государство купит два Maybach по завышенной в 5 раз цене: По 20 млн гривен

Вызывает вопросы цена покупок - за каждый автомобиль планируют заплатить свыше 20 млн гривен.

Государственная организация “Автобаза Государственного управления делами“ планирует купить у ООО “Автомобильный Дом Украина Мерседес Бенц“ два Mercedes-Benz Maybach s600. Об этом сообщают Наші гроші, со ссылкой на информацию из системы госзакупок Prozorro.

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Вызывает вопросы цена покупок - за каждый автомобиль планируют заплатить свыше 20 млн гривен. При том, что цена такого же авто на рынке - всего 5 млн гривен.

Автомобили закупят не на открытом тендера, а с так называемой переговорной процедурой - когда заказчик совершает закупку после переговоров с одним, или несколькими участниками.

Возможность провести закупку по переговорной процедуре появляется, если тендер был дважды отменен из-за недостаточного количества участников.

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“Автобаза Государственного управления делами“ действительно объявляла тендер на покупку этих автомобилей ранее, но отменила его из-за того, что не заявилось достаточное количество участников. Единственным участником была компания “КАР Тюнинг эксклюзив“, предлагающая Mercedes-Benz s650 Maybach по 15 миллионов гривен за одно авто.

В итоге остается крайне подозрительным то, что “Автомобильный Дом Украина Мерседес Бенц“ не заявился на тендер в общем порядке, а позже в индивидуальном порядке обсуждает покупку автомобилей в 4 раза дороже рынковой стоимости. Почему государственная организация планирует переплачивать 15 млн гривен за роскошное авто - тоже непонятно.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешили ловить за руку чиновников-взяточников.