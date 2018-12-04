Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Государство купит два Maybach по завышенной в 5 раз цене: По 20 млн гривен

Комментариев: 2
Вызывает вопросы цена покупок - за каждый автомобиль планируют заплатить свыше 20 млн гривен.
Mercedes Maybach S600
Mercedes Maybach S600
MotorAuthority

Государственная организация “Автобаза Государственного управления делами“ планирует купить у ООО “Автомобильный Дом Украина Мерседес Бенц“ два Mercedes-Benz Maybach s600. Об этом сообщают Наші гроші, со ссылкой на информацию из системы госзакупок Prozorro.

Читай также: Чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог

Вызывает вопросы цена покупок - за каждый автомобиль планируют заплатить свыше 20 млн гривен. При том, что цена такого же авто на рынке - всего 5 млн гривен.

Автомобили закупят не на открытом тендера, а с так называемой переговорной процедурой - когда заказчик совершает закупку после переговоров с одним, или несколькими участниками.

Возможность провести закупку по переговорной процедуре появляется, если тендер был дважды отменен из-за недостаточного количества участников.

Читай также: Спрей от кашля со спиртом: Суд оригинально “отмазал“ пьяного водителя

“Автобаза Государственного управления делами“ действительно объявляла тендер на покупку этих автомобилей ранее, но отменила его из-за того, что не заявилось достаточное количество участников. Единственным участником была компания “КАР Тюнинг эксклюзив“, предлагающая Mercedes-Benz s650 Maybach по 15 миллионов гривен за одно авто.

В итоге остается крайне подозрительным то, что “Автомобильный Дом Украина Мерседес Бенц“ не заявился на тендер в общем порядке, а позже в индивидуальном порядке обсуждает покупку автомобилей в 4 раза дороже рынковой стоимости. Почему государственная организация планирует переплачивать 15 млн гривен за роскошное авто - тоже непонятно.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешили ловить за руку чиновников-взяточников.

Поделись:
Теги: коррупция, заупки, прозорро, тендеры, Mercedes-Benz s650 Maybach
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Gagarinn    04.12.2018, 14:39
Оценка:  +1
Gagarinn
Вот даунята, можно же взять бляху и загнать на поляка
Если что, потом спалить не жалко.
Sancho-s    04.12.2018, 14:27
Оценка:  +2
Sancho-s
Ничего, что обычный стоит 5 млн, а на броне, соответственно, раза в 4 дороже
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь