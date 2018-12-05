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Как скорость влияет на вероятность смерти в ДТП - наглядная инфографика

Комментариев: 2
В наглядной инфографике полицейские показали, как растет вероятность смертельного исхода от повышения скорости авто.
При скорости выше 60 км в час - вероятность приближается к 100%
При скорости выше 60 км в час - вероятность приближается к 100%
depositphotos.com

Риск смертельного исхода в случае наезда на пешехода существенно возрастает при повышении скорости даже на 20 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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В наглядной инфографике полицейские показали зависимость вероятности смертельного исхода при наезде на пешехода от скорости движения авто. Так, при скорости в 30 км в час вероятность погибнуть составляет всего 15%. Но уже при 50 км в час вероятность поднимается до 60%. При скорости выше 60 км в час - вероятность приближается к 100%.

Именно в связи с этой статистикой максимальная скорость в городах составляет 50 км в час.

Ранее сообщалось, в каком авто за всю историю никто не погиб в ДТП.

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Теги: пешеход, наезд на пешехода, статистика, исследование
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 16:32
Оценка:  0
гость
100% вероятность может быть только в том, что автор сдохнет рано или поздно. вон зайцева 120 ехала и выжила. откуда вообще таких дебилов набирают, кто это пишет и пропускает.
Украинец  (аноним)  05.12.2018, 16:19
Оценка:  -1
Украинец
50-60? У нас давят при скорости 100, и это уже успели скинуть с 130. Так что в топку этот висер
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