Как скорость влияет на вероятность смерти в ДТП - наглядная инфографика

В наглядной инфографике полицейские показали, как растет вероятность смертельного исхода от повышения скорости авто.

При скорости выше 60 км в час - вероятность приближается к 100% depositphotos.com

Риск смертельного исхода в случае наезда на пешехода существенно возрастает при повышении скорости даже на 20 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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В наглядной инфографике полицейские показали зависимость вероятности смертельного исхода при наезде на пешехода от скорости движения авто. Так, при скорости в 30 км в час вероятность погибнуть составляет всего 15%. Но уже при 50 км в час вероятность поднимается до 60%. При скорости выше 60 км в час - вероятность приближается к 100%.

Именно в связи с этой статистикой максимальная скорость в городах составляет 50 км в час.

Ранее сообщалось, в каком авто за всю историю никто не погиб в ДТП.