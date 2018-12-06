Нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой

Полосу на улице Шота Руставели оградили столбиками, чтобы обеспечить оперативное движение общественного транспорта.

Многострадальная экспериментальная полоса для общественного транспорта на улице Шота Руставели в Киеве столкнулась с новыми сложностями. Об этом сообщает Глосс.

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Полоса оказалась засыпана снегом. Сообщается, что водители автобусов предпочитают объезжать покрытую сугробами полосу по соседним полосам. В связи с этим движение на улице затрудняется, а задумка с ограждением теряет весь свой смысл.

С чем связано то, что полосу не очистили - не сообщается. Полосу на улице Шота Руставели оградили столбиками, чтобы обеспечить оперативное движение общественного транспорта, предотвратив выезд на полосу личного транспорта. Если эксперимент объявят успешным, похожее ограждение из столбиков может появится и на других улицах.

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Реакция на интересное нововведение пока неоднозначная. Некоторые киевляне (особенно - проживающие на Шота Руставели, или близлежащих улиц) сетуют, что после установки делинеаторов движение на улице только усложнилось - легче не стало ни водителям легковушек, ни водителям общественного транспорта. А водители, которые парковались на полосе до установки столбиков так и продолжили парковаться там после их установки.

Другие же защищают нововведение, отмечая необходимость бороться с нарушителями ПДД.

С чем связано то, что полосу не очистили - не сообщается gloss.ua

Реакция на интересное нововведение пока неоднозначная. gloss.ua

Ранее сообщалось, за что будут эвакуировать автомобили - конкретный список нарушений.