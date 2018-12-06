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Нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой

Комментариев: 2
Полосу на улице Шота Руставели оградили столбиками, чтобы обеспечить оперативное движение общественного транспорта.
Экспериментальная полоса оказалась засыпана снегом
Экспериментальная полоса оказалась засыпана снегом
gloss.ua

Многострадальная экспериментальная полоса для общественного транспорта на улице Шота Руставели в Киеве столкнулась с новыми сложностями. Об этом сообщает Глосс.

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Полоса оказалась засыпана снегом. Сообщается, что водители автобусов предпочитают объезжать покрытую сугробами полосу по соседним полосам. В связи с этим движение на улице затрудняется, а задумка с ограждением теряет весь свой смысл.

С чем связано то, что полосу не очистили - не сообщается. Полосу на улице Шота Руставели оградили столбиками, чтобы обеспечить оперативное движение общественного транспорта, предотвратив выезд на полосу личного транспорта. Если эксперимент объявят успешным, похожее ограждение из столбиков может появится и на других улицах.

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Реакция на интересное нововведение пока неоднозначная. Некоторые киевляне (особенно - проживающие на Шота Руставели, или близлежащих улиц) сетуют, что после установки делинеаторов движение на улице только усложнилось - легче не стало ни водителям легковушек, ни водителям общественного транспорта. А водители, которые парковались на полосе до установки столбиков так и продолжили парковаться там после их установки.

Другие же защищают нововведение, отмечая необходимость бороться с нарушителями ПДД.

С чем связано то, что полосу не очистили - не сообщается
С чем связано то, что полосу не очистили - не сообщается
gloss.ua

Реакция на интересное нововведение пока неоднозначная.
Реакция на интересное нововведение пока неоднозначная.
gloss.ua

Ранее сообщалось, за что будут эвакуировать автомобили - конкретный список нарушений.

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Теги: выделенная полоса, ПДД, герои парковки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.12.2018, 14:41
Оценка:  -1
гость
автор с неба упал? снег на этой полосе давно убрали. и убрали даже мусорные баки.
nvk1945    06.12.2018, 14:31
Оценка:  +2
nvk1945
Её сделали сугубо долбоёбы, простите за нецензурзену))
Но кто видел это творение тот поймет меня))
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