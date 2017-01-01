Волонтеры создали уникальный багги-вездеход для военнослужащих ВСУ
Волонтеры “Национального комплекса“ создали очень необычный багги специально для нужд военнослужащих с зоне ООС. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на лидера “Национального корпуса“ Андрея Билецкого.
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Сообщается, что авто конструировали, учитывая условия военных действий - багги отличается высокой проходимостью, независимой подвеской 4х4, высоким клиренсом, небольшой высотой и более тихой работой двигателя для максимальной незаметности.
Автомобиль легко модифицировать под конкретные задачи - начиная с разведки, заканчивая вывозом пленных.
Конструировали уникальное транспортное средство без финансовой помощи со стороны государства в течении 5 месяцев. По словам разработчиков, стоимость багги дешевле заграничных аналогов.
Ранее сообщалось, что украинский военный выпрыгнул из движущегося танка и станцевал.
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