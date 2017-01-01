Для кого растаможка "евроблях" может стать бесплатной

Для силовиков хотят ввести нулевую растаможку, а волонтеров, которые ввозили автомобили для армии хотят освободить от ответственности.

Штрафовать могут и волонтеров, которые ввозили авто для военнослужащих facebook.com

Новые правила растаможки могут сильно ударить по карманам "евробляхеров". Так, через 180 дней после принятия нового закона, полиция может жестко штрафовать всех любителей кататься на нелегальных "евробляхах". И все полномочия для этого у правоохранителей есть.

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Сообщается, что жертвами штрафов могут стать как волонтеры, которые пригнали транспортные средства для участников ООС, так и сами военослужащие, которые пользуются "бляхами".

А волонтеры, которые ввозили авто на свое имя могут вполне получить повестку о о возбуждении дела по факту несоблюдения норм таможенного или налогового кодексов.

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Как сообщает АвтоРиа, чтобы решить этот вопрос, недавно был зарегистрирован законопроект, по которому предлагается освободить от ответственности волонтеров, которые ввезли заграничные автомобили и передали их до 25 ноября 2018 года в установленном порядке ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ и другим силовым структурам, которые принимают участие в ООС. А силовикам предлагается ввести возможность бесплатной растаможки таких авто.

Ранее сообщалось, что юристы назвали штраф, который патрульные выписывают незаконно.