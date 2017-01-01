Для замерзающих водителей оборудовали пункты обогрева под Киевом

В связи с пришедшими в Киев снегопадами в Киеве ограничен въезд для крупногабаритного транспорта.

В связи с пришедшими в Киев снегопадами в Киеве ограничен въезд для крупногабаритного транспорта. На въездах в столицу в местах отстоя транспорта оборудовали пункты обогрева для водителей. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.

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Где открыли мобильные пункты обогрева:

Житомирское направление

Бориспольское шоссе

Броварской проспект

Гостомельское направление

Одесское направление

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“В пунктах обогрева есть возможность согреться, выпить чая и поесть. Каждый, кто нуждается в неотложной помощи в период снегопадов может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пунктах обогрева“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты.