Для замерзающих водителей оборудовали пункты обогрева под Киевом
В связи с пришедшими в Киев снегопадами в Киеве ограничен въезд для крупногабаритного транспорта. На въездах в столицу в местах отстоя транспорта оборудовали пункты обогрева для водителей. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.
Читай также: Водителям приготовиться!: В Украину движутся рекордные снегопады
Где открыли мобильные пункты обогрева:
- Житомирское направление
- Бориспольское шоссе
- Броварской проспект
- Гостомельское направление
- Одесское направление
Читай также: В центральной части Киева исчезали припаркованные авто - в чем причина
“В пунктах обогрева есть возможность согреться, выпить чая и поесть. Каждый, кто нуждается в неотложной помощи в период снегопадов может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пунктах обогрева“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты.
Полная версия правил