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В Киеве появились новые экспериментальные светофоры

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Такое простое усовершенствование может существенно повысить безопасность пешеходов.
Над привычной кнопкой включения зеленого света есть информационное табло
Над привычной кнопкой включения зеленого света есть информационное табло
kiev.informator.ua

Возле парка им. Т. Г. Шевченка установили новые экспериментальные светофоры с обратной связью. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Киеве на своей странице в Facebook.

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Новые светофоры имеют важное усовершенствование - над привычной кнопкой включения зеленого света есть информационное табло, на котором после нажатия кнопки появляется надпись “ожидайте“.

Дело в том, что зеленый свет после нажатия на кнопку светофора включается не сразу, а после того, как наступит соответствующая фаза роботы светофора. 

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Но, как показывает статистика, многие пешеходы, увидев, что после нажатия кнопки зеленый не загорелся, приходят к выводу, что светофор сломался и идут на красный. Такое простое усовершенствование, как специальное табло с призывом подождать разрешающий сигнал, может существенно повысить безопасность пешеходов.

Ранее сообщалось, что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения

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Теги: светофор, безопасность, Киев, эксперимент
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.12.2018, 15:48
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гость
Живу в Испании и туттуже лет 30 такое:-) а у нас только эксперимент:-)
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