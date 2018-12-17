В Киеве появились новые экспериментальные светофоры

Такое простое усовершенствование может существенно повысить безопасность пешеходов.

Возле парка им. Т. Г. Шевченка установили новые экспериментальные светофоры с обратной связью. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Киеве на своей странице в Facebook.

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Новые светофоры имеют важное усовершенствование - над привычной кнопкой включения зеленого света есть информационное табло, на котором после нажатия кнопки появляется надпись “ожидайте“.

Дело в том, что зеленый свет после нажатия на кнопку светофора включается не сразу, а после того, как наступит соответствующая фаза роботы светофора.

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Но, как показывает статистика, многие пешеходы, увидев, что после нажатия кнопки зеленый не загорелся, приходят к выводу, что светофор сломался и идут на красный. Такое простое усовершенствование, как специальное табло с призывом подождать разрешающий сигнал, может существенно повысить безопасность пешеходов.

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