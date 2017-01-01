Злоумышленники придумали новый способ зарабатывать на автомобилистах

Теперь под удар попали владельцы электрокаров.

Злоумышленники придумали очередной способ зарабатывать на автомобилистах - теперь под удар попали владельцы электрокаров.

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Автоворы устроили охоту на зарядные устройства для электрокаров. Например, зарядка Nissan Leaf пользуется значительным спросом и продаются в б\ушном состоянии от 6 до 8 тысяч гривен.

В связи с этим случаи краж зарядок значительно возросли. Одна из таких краж попала на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовал Киев Оперативный. На кадрах видно, как неизвестные разбивают заднее стекло Nissan Leafи крадут зарядку с другими вещами. Ранее к авто подходил другой мужчина и просвечивал фонариком стекла. По словам пострадавшего, очевидно, это наводчик.

Ранее сообщалось, какие автомобили, чаще всего крадут в Украине: Кто в зоне риска.