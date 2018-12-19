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В мире таких 150 штук: В Украине засветился редчайший пикап-суперкар

Комментариев: 2
Автомобиль является одним из самых мощных пикапов в истории.
Мотор V8 на 5 литров разогнали до впечатляющих 750 лошадей
Мотор V8 на 5 литров разогнали до впечатляющих 750 лошадей
instagram.com/yura_legend

В Украине засняли редчайший Shelby F-150 Super Snake - пикап, с характеристиками суперкара. Фото опубликовали в Instagram.

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Любопытно, что "бляхи" у этого авто не США, а Швеции. Всего было выпущено только 150 таких авто.

Автомобиль является одним из самых мощных пикапов в истории. Его мотор V8 на 5 литров разогнали до впечатляющих 750 лошадей. Разгон до 100 занимает всего 4,5 секунды. Максималка лимитирована 240 км в час. Шикарный салон авто кожаный с алюминиевыми элементами. Стоимость - около 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что дизайнер показал, как выглядел бы "Горбатый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас.

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Теги: интересные автомобили, раритетные авто, пикап, Shelby F-150 Super Snake
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Комментариев (2)
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Антибес    19.12.2018, 18:27
Оценка:  0
Антибес
Лучше про расход топлива напишите..
Мухоморище    19.12.2018, 18:19
Оценка:  -1
Мухоморище
Хозяин,наверное,евро ремонтами занимается?
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