В мире таких 150 штук: В Украине засветился редчайший пикап-суперкар

Автомобиль является одним из самых мощных пикапов в истории.

В Украине засняли редчайший Shelby F-150 Super Snake - пикап, с характеристиками суперкара. Фото опубликовали в Instagram.

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Любопытно, что "бляхи" у этого авто не США, а Швеции. Всего было выпущено только 150 таких авто.

Автомобиль является одним из самых мощных пикапов в истории. Его мотор V8 на 5 литров разогнали до впечатляющих 750 лошадей. Разгон до 100 занимает всего 4,5 секунды. Максималка лимитирована 240 км в час. Шикарный салон авто кожаный с алюминиевыми элементами. Стоимость - около 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что дизайнер показал, как выглядел бы "Горбатый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас.