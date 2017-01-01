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В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce

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Что было бы, если бы британский производитель отошел от классики и начал выпускать самые разнообразные авто?
В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce
© Сеть
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В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce
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Rolls-Royce стойко ассоциируется с элитными седанами. Но что было бы, если бы британский производитель отошел от классики и начал выпускать самые разнообразные авто?

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В Сети решили ответить на этот вопрос и подготовили множество концептов Rolls-Royce для различных задач и требований.

Любопытно, что все концепты так или иначе соответствуют классическим атрибутам Rolls-Royce и выглядят очень респектабельно. Ну и, конечно, не обошлось без классических задних дверей, которые открываются против движения. 

Ранее сообщалось, что культовый автомузей в США продает коллекцию.

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Теги: Rolls-Royce, концепты, тюнинг
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