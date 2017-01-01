В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce
Что было бы, если бы британский производитель отошел от классики и начал выпускать самые разнообразные авто?
В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce
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В Сети показали самые сумасшедшие экземпляры Rolls-Royce
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Rolls-Royce стойко ассоциируется с элитными седанами. Но что было бы, если бы британский производитель отошел от классики и начал выпускать самые разнообразные авто?
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В Сети решили ответить на этот вопрос и подготовили множество концептов Rolls-Royce для различных задач и требований.
Любопытно, что все концепты так или иначе соответствуют классическим атрибутам Rolls-Royce и выглядят очень респектабельно. Ну и, конечно, не обошлось без классических задних дверей, которые открываются против движения.
Ранее сообщалось, что культовый автомузей в США продает коллекцию.
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