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Культовый автомузей в США продает коллекцию: Список авто

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Музей в городе Тупело в штате Миссисипи для автомобилистов имеет статус культового.
Культовый автомузей в США продает коллекцию: Список авто
© tupeloautomuseum.com
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  • Список всех авто, выставленных на аукцион
Культовый автомузей в США продает коллекцию: Список авто
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В США распродают сумасшедшую коллекцию из 160 ретроавтомобилей. Об этом сообщает The Drive.

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Музей в городе Тупело в штате Миссисипи для автомобилистов имеет статус культового. Здесь представлены редчайшие и очень интересные старые автомобили. 

В коллекции есть копия первого серийного автомобиля в истории - Benz Patent-Motorwagen 1886 года и много других оригинальных представителей начала эпохи автомобилестроения. 

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Другие авто интересны своими звездными хозяевами. Жемчужиной коллекции конечно стал Lincoln Mark IV 1976 Элвиса Пресли, который, кстати, родился в Туполо.

Все деньги, вырученные на аукционе, который проведут 25-27 апреля, будут отданы в благотворительный фонд.

Список всех авто, выставленных на аукцион
Список всех авто, выставленных на аукцион
tupeloautomuseum.com

Ранее сообщалось, что в Румынии водителю выписали штраф на рекордную сумму.

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Теги: авто, интересные авто, раритетные авто, США, Элвис Пресли
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