Редчайшие авто 30-х годов нашли буквально среди горы мусора

Автомобили нашли в заброшенном гараже, буквально среди горы мусора и мешков с песком.

Только кабриолет Bugatti 57 Graber, выпущенный в 1937 году, стоит 600 000 евро Скриншот Youtube

Во Франции неожиданно обнаружены 4 редчайших автомобиля 30-х годов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобили нашли в заброшенном гараже, буквально среди горы мусора и мешков с песком.

Среди найденных авто - три Bugatti (Bugatti 57 Graber, Bugatti 49 Van Vooren, Bugatti 40) и Citroen 5HP.

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Только кабриолет Bugatti 57 Graber, выпущенный в 1937 году, стоит 600 000 евро. Вместе коллекция стоит больше миллиона.

Коллекцией авто владел скульптор из Бельгии, который воспринимал их, как объекты искусства - на автомобилях почти не ездили и они в отличном состоянии.

Коллекцией авто владел скульптор из Бельгии Скриншот Youtube

Ранее публиковался ТОП-9 самых популярных автомобилей 2018 года.