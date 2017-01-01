Редчайшие авто 30-х годов нашли буквально среди горы мусора
Во Франции неожиданно обнаружены 4 редчайших автомобиля 30-х годов. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Автомобили нашли в заброшенном гараже, буквально среди горы мусора и мешков с песком.
Среди найденных авто - три Bugatti (Bugatti 57 Graber, Bugatti 49 Van Vooren, Bugatti 40) и Citroen 5HP.
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Только кабриолет Bugatti 57 Graber, выпущенный в 1937 году, стоит 600 000 евро. Вместе коллекция стоит больше миллиона.
Коллекцией авто владел скульптор из Бельгии, который воспринимал их, как объекты искусства - на автомобилях почти не ездили и они в отличном состоянии.
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