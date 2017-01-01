"Желтый" уровень опасности: В пятницу в Украине серьезно ухудшится погода

Погода испортится в следствии перемещения активного циклона.

В пятницу, 4 января, на большей части территории Украины ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает Укравтодор.

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“В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях будет идти сильный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров“, - говорится в сообщении

Кроме этого, в Одесской и Николаевской областях будут сильные порывы ветра (до 15-20 м/с). Погода испортится в следствии перемещения активного циклона.

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Ухудшению погоды присвоили “желтый“ уровень сложности (возможны нарушения электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли).

Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.