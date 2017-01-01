ТОП-5 самых удивительных грузовиков
Грузовики далеко не всегда скучные и сугубо функциональные автомобили. Как и у всех других типов транспорта, среди них есть как и произведения искусства, так и очень странные экземпляры.
1. The Road Boss
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Этот грузовик имеет звание самого большого монстр-трака. У него 10 колес и выглядит он по настоящему устрашающе.
2. Kenwort
Во многих грузовиках предусмотрено спальное место. У этого роскошного Kenwort в спальном месте можно буквально жить - его длина достигает 7 метров.
3. VW Beetle Truck
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А это, вероятно, самый милый грузовик. Серийно грузовики-“Жуки“, конечно, не выпускались, тем не менее, их достаточно часто собирали самостоятельно автолюбители.
4. Futuria Motorhome
Дома на колесах обычно ассоциируются с теснотой и полным отсутствием комфорта. Но не этот экземпляр - грузовик-дом на колесах Futuria Motorhome имеет даже гараж.
5. Airflow Bullet Truck
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Этот грузовик имеет самую продуманную обтекающую форму, за счет чего заметно снижается расход топлива.
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