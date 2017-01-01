ТОП-5 самых удивительных грузовиков

Грузовики далеко не всегда скучные и сугубо функциональные автомобили.

Грузовики далеко не всегда скучные и сугубо функциональные автомобили. Как и у всех других типов транспорта, среди них есть как и произведения искусства, так и очень странные экземпляры.

1. The Road Boss

1. The Road Boss www.motorshowcascadeurs.com

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Этот грузовик имеет звание самого большого монстр-трака. У него 10 колес и выглядит он по настоящему устрашающе.

2. Kenwort

2. Kenwort Скриншот Youtube

Во многих грузовиках предусмотрено спальное место. У этого роскошного Kenwort в спальном месте можно буквально жить - его длина достигает 7 метров.

3. VW Beetle Truck

3. VW Beetle Truck Motor1.com

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А это, вероятно, самый милый грузовик. Серийно грузовики-“Жуки“, конечно, не выпускались, тем не менее, их достаточно часто собирали самостоятельно автолюбители.

4. Futuria Motorhome

4. Futuria Motorhome Скриншот Youtube

Дома на колесах обычно ассоциируются с теснотой и полным отсутствием комфорта. Но не этот экземпляр - грузовик-дом на колесах Futuria Motorhome имеет даже гараж.

5. Airflow Bullet Truck

5. Airflow Bullet Truck Green Car Reports

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Этот грузовик имеет самую продуманную обтекающую форму, за счет чего заметно снижается расход топлива.

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