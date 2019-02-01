Где в Европе чаще всего происходят ДТП
В каких странах Европы самый высокий риск попасть в ДТП? Ответ на этот вопрос решили найти в Canvas Holidays. Для этого проанализировали статистику ДТП в 2018 году.
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ТОП-3 страны в Европе с самым высоким уровнем ДТП (количество аварий на 10 000 человек)
1. Австрия (43 аварии)
2. Германия (37 аварий)
3. Словения и Португалия (по 31 аварии)
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ТОП-3 страны в Европе с самым низким уровнем ДТП (количество аварий на 10 000 человек)
1. Дания (5 аварий)
2. Кипр (7 аварий)
3. Финляндия (8 аварий)
Ранее сообщалось, какие авто не хотят менять даже после 15 лет пользования - статистика.
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