Где в Европе чаще всего происходят ДТП

Для ответа на этот вопрос проанализировали статистику ДТП в европейских странах за 2018 год.

Легче всего попасть в ДТП, если вы находитесь в Австрии, или в Германии depositphotos.com

В каких странах Европы самый высокий риск попасть в ДТП? Ответ на этот вопрос решили найти в Canvas Holidays. Для этого проанализировали статистику ДТП в 2018 году.

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ТОП-3 страны в Европе с самым высоким уровнем ДТП (количество аварий на 10 000 человек)

1. Австрия (43 аварии)

2. Германия (37 аварий)

3. Словения и Португалия (по 31 аварии)

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ТОП-3 страны в Европе с самым низким уровнем ДТП (количество аварий на 10 000 человек)

1. Дания (5 аварий)

2. Кипр (7 аварий)

3. Финляндия (8 аварий)

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