Какие новые авто выбирали украинцы в январе - статистика
Общая сумма купленных новых легковых авто в Украине за январь 2019 года составила 5200 штук.
Общая сумма купленных новых легковых авто в Украине за январь 2019 года составила 5200, что на 21% меньше, чем за январь 2018 года. Об этом сообщает Укравтопром.
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ТОП-5 самых популярных марок авто в январе
1. Renault - 804 авто
2. Toyota - 632 авто
3. Nissan - 427 авто
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4. KIA - 390 авто
5. Skoda - 341 авто
Если говорить о конкретных моделях, то в лидерах Renault Duster с 329 проданными в Украине новыми автомобилями.
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