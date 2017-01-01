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Какие новые авто выбирали украинцы в январе - статистика

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Общая сумма купленных новых легковых авто в Украине за январь 2019 года составила 5200 штук.
Если говорить о конкретных моделях, то в лидерах Renault Duster с 329 проданными в Украине авто
Если говорить о конкретных моделях, то в лидерах Renault Duster с 329 проданными в Украине авто
Renault Duster

Общая сумма купленных новых легковых авто в Украине за январь 2019 года составила 5200, что на 21% меньше, чем за январь 2018 года. Об этом сообщает Укравтопром.

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ТОП-5 самых популярных марок авто в январе

1. Renault - 804 авто

2. Toyota - 632 авто

3. Nissan - 427 авто

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4. KIA - 390 авто

5. Skoda - 341 авто

Если говорить о конкретных моделях, то в лидерах Renault Duster с 329 проданными в Украине новыми автомобилями.

Ранее сообщалось, где в Европе чаще всего происходят ДТП.

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Теги: статистика, исследование, новые авто
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