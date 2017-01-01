Украинские таможенники задержали трактор, который ищет Интерпол
Трактор 2007 года выпуска прибыл в Украину на одном из теплоходов из Болгарии.
Украинские таможенники задержали трактор Mitsubishi, который находился в розыске Интерпол.
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Выяснилось, что транспортное средство украли в Греции еще в прошлом году. Трактор 2007 года выпуска прибыл в Украину на одном из теплоходов из Болгарии.
Транспортное средство передали Нацполиции.
Ранее сообщалось, что в Украине заметили авто с очень редкими номерами.
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