Украинские таможенники задержали трактор, который ищет Интерпол

Трактор 2007 года выпуска прибыл в Украину на одном из теплоходов из Болгарии.

Транспортное средство украли в Греции еще в прошлом году facebook.com

Украинские таможенники задержали трактор Mitsubishi, который находился в розыске Интерпол.

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Выяснилось, что транспортное средство украли в Греции еще в прошлом году. Трактор 2007 года выпуска прибыл в Украину на одном из теплоходов из Болгарии.

Транспортное средство передали Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине заметили авто с очень редкими номерами.