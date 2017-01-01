ТОП-5 моделей "евроблях", которые расстамаживали чаще всего в январе

80% автомобилей были выпущены до 2010 года.

Volkswagen Passat вышел в лидеры растаможки автомобилей в январе wikipedia.org

В январе в целом расстаможили 51,5 тысяч авто, 80% из которых - бывшие “евробляхи“ (авто, находившиеся в Украине с нарушением сроков пребывания). Об этом сообщает Укравтопром.

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80% автомобилей были выпущены до 2010 года. Еще одна интересная цифра - 71% растаможенных автомобилей имеют дизельный двигатель.

ТОП-5 самых популярных расстаможенных авто в январе

1. Volkswagen Passat - 5572

2. Volkswagen Golf - 2656

3. Skoda Octavia - 2386

4. Audi A6 - 2267

5. Opel Zafira - 2136

Ранее сообщалось, что в Украине начали продавать “евробляхи“ по цене смартфонов.