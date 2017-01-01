В Сети показали удивительную коллекцию авто короля Иордании

Если бы тебе разрешили уехать из музея на одном из автомобилей, какой бы ты выбрал?

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Кто-то собирает марки. Кто-то - раритетные иномарки. Как минимум король Иордании такое точно может себе позволить.

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Блогер Сергей Доля опубликовал фотографии из автомобильного музея 57-летнего монарха Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими.

В коллекции редчайшие суперкары, старейшие серийные авто и, например, новейший гиперкар Mercedes. Среди мотоциклов, в коллекции выделяется фантастический Xenon - рабочая реплика электробайка из фильма TRON.

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Коллекция, конечно, впечатляет. А если бы тебе разрешили уехать из музея на одном из автомобилей, какой бы ты выбрал?

Ранее сообщалось, что украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов.