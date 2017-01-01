Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети показали удивительную коллекцию авто короля Иордании

Комментариев: 0
Если бы тебе разрешили уехать из музея на одном из автомобилей, какой бы ты выбрал?
В Сети показали удивительную коллекцию авто короля Иордании
© livejournal.com
Фото 1/20
В Сети показали удивительную коллекцию авто короля Иордании
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Кто-то собирает марки. Кто-то - раритетные иномарки. Как минимум король Иордании такое точно может себе позволить. 

Читай также: Появились шпионские фото новых бюджетников Renault: Logan и Sandero

Блогер Сергей Доля опубликовал фотографии из автомобильного музея 57-летнего монарха Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими.

В коллекции редчайшие суперкары, старейшие серийные авто и, например, новейший гиперкар Mercedes. Среди мотоциклов, в коллекции выделяется фантастический Xenon - рабочая реплика электробайка из фильма TRON.

Читай также: Заброшенный на 35 лет автомобиль оказался настоящим сокровищем

Коллекция, конечно, впечатляет. А если бы тебе разрешили уехать из музея на одном из автомобилей, какой бы ты выбрал?

Ранее сообщалось, что украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов.

Поделись:
Теги: интересные авто, коллекция авто, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь