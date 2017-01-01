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В Украине из-за технических неполадок закрылись все сервисные центры МВД

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Сервисные Центры закрыли в свзяи со сбоями в работе Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.
Ни на сайте, ни на страницах в соцсетях о восстановлении работ не говорится
Ни на сайте, ни на страницах в соцсетях о восстановлении работ не говорится
hsc.gov.ua

В работе Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины наблюдаются сбои. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В связи с этим работа всех сервисных центров МВД на территории Украины была приостановлена.

"Просим прощения за эти неудобства! Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажено. Об этом будет оперативно сообщается на Фейсбук-странице и на сайте Главного сервисного центра МВД", – сказано в сообщении.

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Ни на сайте, ни на страницах в соцсетях о восстановлении работ не говорится. Тем не менее, судя по отзывам пользователей, СЦ все же начали свою работу.

Ранее сообщалось, что украинским водителям упростили процедуру получения индивидуальных номеров.

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Теги: Сервисные центры МВД, Украина, растаможка
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