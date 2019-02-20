В украинских автосалонах представлен достаточно большой выбор новеньких автомобилей по цене 300-330 тыс. гривен.

Какие новые автомобили до 10 тысяч евро можно купить в Украине

Какие новые автомобили до 10 тысяч евро можно купить в Украине

В украинских автосалонах представлен достаточно большой выбор новеньких автомобилей по цене 300-330 тыс. гривен. Среди них есть модели как из Китая, так и из Европы. Об этом сообщает Авто24.

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Любопытно, что небольших авто А-класса в этом ценовом диапазоне нет - в Украине этот сегмент не популярен, поэтому к нам не завозят бюджетные модели этого класса.

В пределах 10-11 тыс. евро можно купить автомобили В-класса, причем европейского производства, а именно - Renault Sandero и Logan (303 900 грн и 313 900 грн соответственно). Более того, речь идет об авто 2019 года.

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Еще интереснее предложения за 10-11 тыс. евро в С-классе. В основном, конечно, из Китая. Так, уже проверенный у нас Geely Emgrand 7 обойдется дешевле 300 000 гривен. Также известный Great Wall C30 будет ненамного дороже - 314 900. Самая дешевая легковушка в Украине - JAC J4 за 292 300 грн.

Среди кроссоверов до 11 тысяч евро есть только китайские: Chery Tiggo 2 от 305 200 гривен, Great Wall M4 за 309900 грн и JAC S2 за 329900 гривен.

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