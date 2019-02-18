ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году
Еще одна интересная статистика авторынка за 2018 год. В этот раз подсчитали проданные новые кроссоверы и внедорожники и выяснили, какие модели оказались самыми популярными среди украинцев. Статистику опубликовал Auto-Consulting.
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ТОП-10 самых популярных новых кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году
1. Renault Duster (3465 авто)
2. Kia Sportage (3128 авто)
3. Toyota RAV4 (2653 авто)
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4. Hyundai Tucson (2229 авто)
5. Nissan Qashqai (2197 авто)
6. Nissan X-Trail (1732 авто)
7. Mazda CX-5 (1650 авто)
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8. Toyota Land Cruiser Prado (1350 авто)
9. Suzuki Vitara (1300 авто)
10. Mercedes-Benz GLE (1100 авто)
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