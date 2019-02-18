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ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году

Комментариев: 2
В этот раз подсчитали проданные новые кроссоверы и внедорожники в 2018 году.
ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году
© autoconsulting.com.ua
Фото 1/10
  • 1. Renault Duster (3465 авто)
  • 2. Kia Sportage (3128 авто)
  • 3. Toyota RAV4 (2653 авто)
  • 4. Hyundai Tucson (2229 авто)
  • 5. Nissan Qashqai (2197 авто)
  • 6. Nissan X-Trail (1732 авто)
  • 7. Mazda CX-5 (1650 авто)
  • 8. Toyota Land Cruiser Prado (1350 авто)
  • 9. Suzuki Vitara (1300 авто)
  • 10. Mercedes-Benz GLE (1100 авто)
ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году
1. Renault Duster (3465 авто)
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Еще одна интересная статистика авторынка за 2018 год. В этот раз подсчитали проданные новые кроссоверы и внедорожники и выяснили, какие модели оказались самыми популярными среди украинцев. Статистику опубликовал Auto-Consulting.

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ТОП-10 самых популярных новых кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году

1. Renault Duster (3465 авто)

2. Kia Sportage (3128 авто)

3. Toyota RAV4 (2653 авто)

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4. Hyundai Tucson (2229 авто)

5. Nissan Qashqai (2197 авто)

6. Nissan X-Trail (1732 авто)

7. Mazda CX-5 (1650 авто)

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8. Toyota Land Cruiser Prado (1350 авто)

9. Suzuki Vitara (1300 авто)

10. Mercedes-Benz GLE (1100 авто)

Ранее публиковался ТОП-5 самых удивительных грузовиков.

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Теги: кроссоверы, внедорожники, ТОП-10, Украина
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Комментариев (2)
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JuliaEv    18.02.2019, 14:29
Оценка:  0
JuliaEv
на счет мазды и мерса - спорное утверждение, я намнго чаще на дорогах встречаю мицики, аутлендер и паджеро
гость  (аноним)  18.02.2019, 14:14
Оценка:  0
гость
Самые популярные по ходу перечислены все паркетники которые есть в Украине дрегие не завозяться
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