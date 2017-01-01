В Украине засветился самый дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Cullinan

Внедорожник считается самым дорогим в мире - в Украине его можно приобрести за 12,5 млн гривен.

В Киеве засекли очень редкий элитный автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Внедорожник считается самым дорогим в мире - в Украине его можно приобрести за 12,5 млн гривен. Представили его в прошлом году.

Квота на этот автомобиль для Украины составляла всего 6 машин. И вот один из них засветился в Киеве.

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У авто “красивые“ номера АА 9999 ХВ. Ранее такие висели на Mercedes G-класса Brabus и двух Porsche Cayenne (один из них – с тюнингом).

Ранее сообщалось, что салон лимузина Путина показали на видео.