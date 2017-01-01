Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поймай волну: В Audi объяснили, как всегда ездить на "зеленый"

Комментариев: 0
Топовые модели Audi уже оснащены системой, которая демонстрирует водителю карту светофоров по ходу движения авто.
Новая технология поможет водителям просчитать необходимую скорость, чтобы поймать "зеленую волну"
Новая технология поможет водителям просчитать необходимую скорость, чтобы поймать "зеленую волну"
depositphotos.com

Читай также: Установка кнопки “Старт“ вместо ключа зажигания в авто: Порядок действий

Надоело стоять ждать “зеленый“ и постоянно притормаживать на светофорах в поездке по городу? В Audi занялись решением этой проблемы и создали новую технологию под названием “Оптимизация скорости для зеленого света“, или сокращенно - “GLOSA“.

Топовые модели Audi уже оснащены системой, которая демонстрирует водителю карту светофоров по ходу движения авто. Новая технология поможет водителям просчитать необходимую скорость, чтобы поймать “зеленую волну“ и ехать без остановок.

Читай также: Поедет или нет?: На старый Nissan Leaf установили батарею нового поколению

Новая разработка будет устанавливаться практически на все серийные авто компании. Интересно, что о похожей разработке сразу заявили конкуренты Audi - Ford и Volkswagen.

Ранее сообщалось о войне между владельцами пикапов и Tesla: В Китае придумали решение проблемы.

Поделись:
Теги: технологии, Audi, мир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь