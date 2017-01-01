Поймай волну: В Audi объяснили, как всегда ездить на "зеленый"

Топовые модели Audi уже оснащены системой, которая демонстрирует водителю карту светофоров по ходу движения авто.

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Надоело стоять ждать “зеленый“ и постоянно притормаживать на светофорах в поездке по городу? В Audi занялись решением этой проблемы и создали новую технологию под названием “Оптимизация скорости для зеленого света“, или сокращенно - “GLOSA“.

Топовые модели Audi уже оснащены системой, которая демонстрирует водителю карту светофоров по ходу движения авто. Новая технология поможет водителям просчитать необходимую скорость, чтобы поймать “зеленую волну“ и ехать без остановок.

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Новая разработка будет устанавливаться практически на все серийные авто компании. Интересно, что о похожей разработке сразу заявили конкуренты Audi - Ford и Volkswagen.

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