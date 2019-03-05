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Кришитану Роналду купил первый в истории внедорожник Rolls-Royce

Комментариев: 2
Cullinan - первый внедорожный Rolls-Royce в истории, с 6,75-литровым турбированным V12 мощностью 570 л. с.
А на что бы вы тратили деньги, если бы получали 31 млн евро в год?
А на что бы вы тратили деньги, если бы получали 31 млн евро в год?
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На что бы вы тратили деньги, если бы получали 31 млн евро в год? Можно придумать много вариантов, но, вероятно, в вашем списке покупок нашлось бы место и для хорошего авто, а может даже и для нескольких.

Вот знаменитый футболист Ювентуса Криштиану Роналду и балует себя элитными четырехколесными подарками. В его гараже можно найти Bugatti Veyron, новенький Chiron, а теперь еще и внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

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Cullinan - первый внедорожный Rolls-Royce в истории, с 6,75-литровым турбированным V12 мощностью 570 л. с., полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость авто - 450 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился роскошный элитный внедорожник Brabus B63-700.

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Теги: интересные авто, Rolls-Royce Cullinan, внедорожники, Роналду
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Комментариев (2)
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Эксперд  (аноним)  05.03.2019, 13:23
Оценка:  0
Эксперд
Роналдо красава!! А вот с комментом ниже полностью согласен!
Nomad27    05.03.2019, 13:18
Оценка:  0
Nomad27
Он получает 50-100 млн долларов в год, основная масса доходов реклама. Когда спортсмены тратятся, хотя бы понятно что заслужили, заработали, все легально. Не то что чиновники с зарплатой в 10 тыс грн на своих самолетах летают и живут в домах, записанных на внучатую тещу
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