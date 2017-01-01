ТОП-5 самых популярных новых иномарок в Украине

С начала года украинцы зарегистрировали всего 11 тысяч новых авто.

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С начала года украинцы зарегистрировали всего 11 тысяч новых авто, что на 12% меньше, чем за тот же период год назад. Об этом сообщает Укравтопром.

Если говорить только о феврале, то лидером продаж стали такие марки:

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ТОП-5 самых популярных новых авто в Украине в феврале 2019 года

Renault - 728 авто Toyota - 719 авто KIA - 602 авто. Hyundai - 404 авто Nissan - 397 авто

Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.