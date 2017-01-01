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В США машина на автопилоте сбила насмерть женщину: Какое решение принял суд

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Переходившая с велосипедом дорогу в неположенном месте женщина попала под колеса автомобиля на автопилоте.
беспилотники Uber рассчитаны на контроль ситуации водителем
беспилотники Uber рассчитаны на контроль ситуации водителем
Скриншот видео

Появилось решение суда по резонансному делу о смертельном наезде на пешехода беспилотного автомобиля Uber. Об этом сообщает N+1.

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Смертельное ДТП произошло 19 марта 2018 года. Переходившая с велосипедом дорогу в неположенном месте женщина попала под колеса автомобиля на автопилоте.

В ходе расследования стало известно, что авто обнаружило пешехода за 6 секунд до аварии и приняло решение о торможении за 1,3 секунды. Тормозит машина не стала, так как система экстренного торможения была отключена из-за частых ложных срабатываний.

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Тем не менее, беспилотники Uber рассчитаны на контроль ситуации водителем. Судя по данным видеорегистратора, водитель в момент инцидента смотрел видео на смартфоне.

Прокуратура не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности компанию Uber. Тем не менее, к ответственности могут привлечь водителя-испытателя, который не смотрел на дорогу во время движения. Окончательное решение будет принимать прокуратура другого округа.

Ранее сообщалось, что как отличается мораль украинцев на дороге.

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Теги: автопилот, Uber, суд, смертельное ДТП
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