В США машина на автопилоте сбила насмерть женщину: Какое решение принял суд

Переходившая с велосипедом дорогу в неположенном месте женщина попала под колеса автомобиля на автопилоте.

Появилось решение суда по резонансному делу о смертельном наезде на пешехода беспилотного автомобиля Uber. Об этом сообщает N+1.

Читай также: Автопилот Tesla обвиняют в аварии в США: Появилось видео инцидента

Смертельное ДТП произошло 19 марта 2018 года. Переходившая с велосипедом дорогу в неположенном месте женщина попала под колеса автомобиля на автопилоте.

В ходе расследования стало известно, что авто обнаружило пешехода за 6 секунд до аварии и приняло решение о торможении за 1,3 секунды. Тормозит машина не стала, так как система экстренного торможения была отключена из-за частых ложных срабатываний.

Читай также: Автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео

Тем не менее, беспилотники Uber рассчитаны на контроль ситуации водителем. Судя по данным видеорегистратора, водитель в момент инцидента смотрел видео на смартфоне.

Прокуратура не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности компанию Uber. Тем не менее, к ответственности могут привлечь водителя-испытателя, который не смотрел на дорогу во время движения. Окончательное решение будет принимать прокуратура другого округа.

Ранее сообщалось, что как отличается мораль украинцев на дороге.