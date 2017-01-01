ТОП-10 лучших б/у авто по версии немецких экспертов
Знаменитые рейтинги экспертов TÜV Report публикуются уже более полувека. На основании данных компании, издание Autobild подготовило рейтинг самых лучших подержанных авто.
ТОП-10 лучших бу авто
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1. Porsche 911 (Занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости)
2. Mercedes-Benz B-Class (также сверхнадежный и долгое время обходится без серьезных поломок)
3. Mercedes-Benz GLK (в течении первых трех лет практически не нужен сервис)
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4. Audi Q3
5. Hyundai i20
6. Мercedes-Benz C-Class
7. A-Class
8. Audi A4/A5
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9. Volkswagen Golf Sportsvan
10. Audi A1.
Также отлично себя показали Audi A3, VW Beetle, Toyota Avensis, Opel Adam, Smart fortwo и Renault Twingo.
Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях.
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