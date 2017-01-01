Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-10 лучших б/у авто по версии немецких экспертов

Комментариев: 0
Знаменитые рейтинги экспертов TÜV Report публикуются уже более полувека.
Porsche 911 занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости
Porsche 911 занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости
cars.ua

Знаменитые рейтинги экспертов TÜV Report публикуются уже более полувека. На основании данных компании, издание Autobild подготовило рейтинг самых лучших подержанных авто.

ТОП-10 лучших бу авто

Читай также: Какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15

1. Porsche 911 (Занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости)

2. Mercedes-Benz B-Class (также сверхнадежный и долгое время обходится без серьезных поломок)

3. Mercedes-Benz GLK (в течении первых трех лет практически не нужен сервис)

Читай также: ТОП-5 самых популярных новых иномарок в Украине

4. Audi Q3

5. Hyundai i20

6. Мercedes-Benz C-Class

7. A-Class

8. Audi A4/A5

Читай также: ТОП-10 авто, которые украинцы чаще всего отдают под пресс

9. Volkswagen Golf Sportsvan

10. Audi A1.

Также отлично себя показали Audi A3, VW Beetle, Toyota Avensis, Opel Adam, Smart fortwo и Renault Twingo.

Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях.

Поделись:
Теги: статистика, лучшие авто, бу авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь