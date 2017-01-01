ТОП-10 лучших б/у авто по версии немецких экспертов

Знаменитые рейтинги экспертов TÜV Report публикуются уже более полувека.

Porsche 911 занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости cars.ua

Знаменитые рейтинги экспертов TÜV Report публикуются уже более полувека. На основании данных компании, издание Autobild подготовило рейтинг самых лучших подержанных авто.

ТОП-10 лучших бу авто

Читай также: Какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15

1. Porsche 911 (Занял первое место за счет высокой надежности и медленной потери стоимости)

2. Mercedes-Benz B-Class (также сверхнадежный и долгое время обходится без серьезных поломок)

3. Mercedes-Benz GLK (в течении первых трех лет практически не нужен сервис)

Читай также: ТОП-5 самых популярных новых иномарок в Украине

4. Audi Q3

5. Hyundai i20

6. Мercedes-Benz C-Class

7. A-Class

8. Audi A4/A5

Читай также: ТОП-10 авто, которые украинцы чаще всего отдают под пресс

9. Volkswagen Golf Sportsvan

10. Audi A1.

Также отлично себя показали Audi A3, VW Beetle, Toyota Avensis, Opel Adam, Smart fortwo и Renault Twingo.

Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях.